Agrigento. Coronavirus, 1° caso al S.Giovanni di Dio: anziana positiva, chiuso il reparto di cardiologia

Anche l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ha il suo primo caso di coronavirus: di tratta di una anziana ricoverata ieri sera e risultata positiva al test tampone. Chiuso il reparto di cardiologia

Una donna di 76 anni di Favara nelle giornata di ieri è arrivata all’ospedale San Giovanni di Dio in blocco cardiaco e doveva essere sottoposta ad un indifferibile intervento per impiantarle un pacemaker, ma ha subito manifestato i sintomi tipici dell’infezione e i medici nel primo pomeriggio hanno quindi eseguito il test del tampone il cui risultato, arrivato nelle stessa serata è stato positivo. Il reparto di Cardiologia del nosocomio è stato chiuso.

Non è chiaro come la donna sia stata contagiata, ma pare che sia entrata in contatto con una nipote rientrata dal Nord. L’attenzione adesso è rivolta a controllare le persone con cui l’anziana è entrata in contatto, compresi i medici e il personale infermieristico e un’altra donna ricoverata nell’ospedale, mentre i familiari sono stati messi in isolamento e se verrà ritenuto necessario sottoposti al test del tampone.

A Favara adesso cresce la preoccupazione e il sindaco Anna Alba nella notte ha dichiarato che la cosa più importante è capire chi sia il paziente zero, ovvero la persona che ha contagiato l’anziana.