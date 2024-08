Agrigento. Domenica al Teatro dell’Efebo in scena la commedia “Ma povera Italia!” diretta da Salvatore Monte 

Domenica alle ore 21:00, il Teatro dell’Efebo di Agrigento ospiterà una serata di teatro con la rappresentazione della commedia “Ma povera Italia”, diretta da Salvatore Monte e prodotta dall’Associazione Culturale Sipario 4 di Sciacca

Sul palco si esibiranno gli attori Michele Cirafisi, Calogero Cirafisi, Leonardo Di Vita, Consuelo Ciaccio e Linda Scaglione, che daranno vita a una storia ricca di emozioni e riflessioni, offrendo al pubblico uno spettacolo coinvolgente.

L’evento si inserisce all’interno di una prestigiosa rassegna teatrale, che ha visto il Teatro dell’Efebo emergere come un nuovo polo culturale di rilevanza per il territorio agrigentino e oltre. La compagnia teatrale si dichiara particolarmente onorata di poter calcare il palco di questo straordinario sito, che sta rapidamente diventando un punto di riferimento per il teatro e lo spettacolo in tutta la regione.