Agrigento. Esplode una bombola gas: due i feriti, un giovane trasferito al Centro grandi ustioni di Palermo

Una bombola a gas è esplosa: ferito gravemente l’operaio che la stava montando e piccole bruciature per il proprietario della casa

È accaduto nel pomeriggio di ieri in un’abitazione al primo piano di una palazzina di via Duomo, nei pressi della Cattedrale di San Gerlando, ad Agrigento. Secondo quanto ricostruito, un pensionato ha sostituito la bombola del gas vuota con una piena, un’operazione di routine che di solito si svolge in pochi minuti senza problemi. Ma ieri qualcosa è andato storto e questo nonostante a sostituire la bombola fosse un operaio addetto.

La bombola improvvisamente è esplosa con un forte boato ed il giovane che la stava sostituendo è stato scaraventato dall’onda d’urto ad alcuni metri di distanza, rimanendo gravemente ustionato in varie parti del corpo, mentre il pensionato ha riportato solo delle piccole bruciature.

sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona ed eseguito le perizie e le ambulanza del 118, che hanno trasportato i due feriti all’ospedale “San Giovanni di Dio” della città. Qui i medici a causa delle gravi condizioni dl giovane, hanno deciso il suo trasferimento al Centro grandi ustioni dell’ospedale “Civico” di Palermo.