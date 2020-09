Agrigento. GdF sequestra 11 Card Reddito cittadinanza, oltre a 69 indagati: 300mila euro il danno accertato

La Procura della Repubblica del tribunale di Agrigento, a seguito d’indagine condotta dal Procuratore Capo Luigi Patronaggio, ha sequestrato 11 social card di reddito di cittadinanza e indagato 69 oggetti, perché illegittimi percettori del sussidio

La Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Agrigento, su delega del Procuratore Capo, Dott. Luigi Patronaggio e del sost. Dott.ssa Gloria Andreoli, sta eseguendo, in relazione al reato di cui all’ art. 7 DL n.4/2019, n. 11 sequestri di social card relative a soggetti illegittimi percettori del c.d. reddito di cittadinanza.

In particolare gli inquirenti hanno accertato che gli indagati, tutti con precedenti per reati legati alla criminalità organizzata di tipo mafioso ovvero colpiti da misure cautelari personali, avevano avanzato ed ottenuto, senza averne titolo, istanza per ottenere il reddito di cittadinanza. Tutti i soggetti sono stati, inoltre, segnalati all’Inps, che ha fornito una preziosa collaborazione, per la revoca dell’erogazione del contributo illecitamente riscosso.

Una prima stima, fa ritenere ammontante ad € 300.000,00 il danno per le casse pubbliche già accertato. Sono in corso ulteriori indagini per identificare altri illegittimi percettori del reddito di cittadinanza, vuoi per l’esistenza di condizioni soggettive ostative alla erogazione, vuoi per l’esistenza di concomitanti rapporti di lavoro “in nero”. Al momento gli indagati sono 69, ma le ulteriori indagini delegate, ove dovessero confermare le ipotesi investigative formulate, porterebbero ad numero ben maggiore di indagati.