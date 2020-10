Agrigento. Glaviano (Fijet): “Bene delega turismo a Picarella scelta tecnica e non politica”

Il Sindaco di Agrigento Franco Miccichè ha assegnato le deleghe e avverte gli assessori: “Sul lavoro sarò un mastino”. E’ stato un richiamo ma anche un invito alla puntualità e alla responsabilità per il servizio che sono chiamati a svolgere

Una pesante delega è stata affidata al noto imprenditore turistico Francesco Picarella, presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia e di Federalberghi. La scelta di “un tecnico e non politico” evidenzia Giacomo Glaviano, presidente della Fijet Italia, è un fatto assolutamente nuovo per Agrigento, visto che la delega al turismo negli ultimi dieci anni non era stata mai assegnata.

Picarella, titolare-gestore dell’Hotel del Viale si occuperà dell’importante settore del turismo, sviluppo economico, promozione del territorio, tutela delle tradizioni, commercio, industria, agricoltura, artigianato e mercati, piano per il commercio, sportello unico per le imprese, eventi cittadini di promozione economica settoriale.



Costantino Ciulla ha avuto le deleghe allo Sport, attività ed impiantistica sportiva e relative concessioni, promozione e grandi eventi sportivi, tempo libero, spettacoli e cultura.

“Il turismo è un settore in piena evoluzione che per il suo sviluppo deve coinvolgere cittadini e turisti con attività e servizi sempre più innovativi – ha dichiarato il presidente della Fijet – anche se sul fronte degli operatori c’è ancora una certa ostilità al cambiamento o all’abbandono di un sistema ormai superato. Un turismo innovativo – aggiunge – deve essere in grado di realizzare iniziative e infrastrutture per valorizzare il territorio e soddisfare vacanzieri e turisti. Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi – conclude Glaviano – al quale abbiamo assegnato l’Oscar del Turismo 2020 è il fiore all’occhiello della Città di Agrigento, sito più visitato alla pari di Taormina, che costituisce la maggiore attrattiva culturale della Sicilia centro meridionale, cosa che ci inorgoglisce”

Soddisfazione per entrambe le nomine è stata espressa anche dal presidente del Consorzio Turistico “Valle dei Templi” dice il presidente Emanuele Farruggia – perché ha innumerevoli potenzialità che potrebbero far rinascere questa terra. Superata l’emergenza Covid è necessario ripartire con la programmazione di grandi eventi e promozione del territorio, puntando anche alla destagionalizzazione e al turismo congressuale.

Alla nuova Giunta Farruggia augura un buon lavoro, rinnovando la disponibilità per una proficua collaborazione, anche con altri importanti Enti, quale il Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi. Il Consorzio – conclude – sosterrà con serietà e convinzione la nuova amministrazione e quanti si spendono, con i fatti e le azioni, per fare crescere Agrigento e la sua economia e superare insieme questo momento di grande crisi aggravato dall’emergenza sanitaria.