Agrigento. Incidente nella notte a San Leone, auto si schianta contro muro: muore un 32enne e 3 i feriti

Incidente mortale nella notte. un auto si schianta contro un muro, perde la vita un 32enne e tre i feriti

È accaduto nella notte a San Leone, nei pressi delle vie dei Borboni e Teatro Tenda, tra il viale cannattello e San Leone, ad Agrigento. Una Peugeot 207 con a bordo alcuni giovani, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un muro che delimita la strada.

Nell’impatto, un giovane, Giuseppe Terrosi di 32 anni di Fontanelle frazione di Agrigento, che viaggiava sul sedile posteriore dell’auto è deceduto, mentre altri 3 giovani sarebbero rimasti feriti e trasportati all’ospedale San Giovanni di Dio della città.

Sul posto per stabilire la dinamica di quello che sarebbe un incidente autonomo sono arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo che hanno avviato le indagini.