Agrigento. incontro al Comune tra il Sindaco Miccichè e il presidente nazionale giornalisti Fijet Glaviano

Il presidente nazionale della Fijet Italia Giacomo Glaviano, accompagnato dal fiduciario provinciale Stelio Zaccaria e dal delegato regionale dell’associazione Disciples d’Auguste Escoffier Giovanni Montemaggiore ha incontrato il Sindaco di Agrigento Franco Miccichè, il Presidente del Parco Archeologico della Valle dei Templi Bernardo Agrò e l’assessore comunale al turismo Francesco Picarella

Al centro del cordiale incontro a Palazzo di Città è stato rimarcato il rapporto di collaborazione tra la federazione nazionale dei giornalisti di turismo e la nuova amministrazione guidata da Miccichè a supporto della crescita del turismo, settore trainante dello sviluppo socio-economico ed occupazionale della provincia.

A tal proposito il giornalista Glaviano ha ricordato l’assegnazione del meritato riconoscimento del “Golden Apple Award Fijet”, il cosidetto “Oscar del Turismo” attribuito al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, non consegnato lo scorso anno per l’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 rinviata a quest’anno. Il Parco Archeologico – ha sottolineato il presidente della Fijet – è l’unico esempio in Sicilia di gestione autonoma del sito della Valle dei Templi più visitato, alla pari con Taormina, che costituisce la maggiore attrattiva culturale della Sicilia centromeridionale.



Questa visita è stata l’occasione per presentare al primo cittadino la Federazione internazionale dei giornalisti di turismo e discutere di iniziative comuni da intraprendere quando l’emergenza Covid sarà finalmente conclusa, come il premio annuale internazionale “I Dioscuri” proposto da Glaviano e accolto con piacere dal Sindaco Miccichè “un evento di risonanza mondiale destinato ad offrire alla Città di Agrigento nuovi stimoli nel campo della promozione turistica e dell’economia che potrà rappresentare un fiore all’occhiello dell’intera Sicilia con una positiva funzione attrattiva”.