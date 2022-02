Agrigento. “Indossi la mascherina antiCovid e subito”: 50enne aggredito mentre fuma fuori dal supermercato

Isteria e stupidaggine, non c’è altro modo per qualificare l’uomo che ha aggredito un 55enne che nel parcheggio di un supermercato stava fumando una sigaretta senza la mascherina



Un atto di una stupidità inaudita che non ha nessuna giustificazione ne sanitaria ne di legge. La Sicilia è in zona gialla pertanto non vi è obbligo di indossare la mascherina anticovid all’aperto e questo perché ovviamente sotto un profilo sanitario è stato accertato che in questa condizione non c’è pericolo di contagio. Questa premessa è d’obbligo per evidenziare quanta isteria e mancanza di lucidità ci possa essere in chi ha commesso questo gesto.

È accaduto davanti ad un supermercato del Villaggio Mosè, popolosa frazione di Agrigento. Un tizio, al momento ignoto, si è avventato su un cinquantenne che, all’esterno dell’esercizio commerciale, si era abbassato la mascherina anticovid per fumare una sigaretta e ad alta voce ha gli ha gridato: “Deve indossare la mascherina antiCovid e la deve indossare subito. E’ vicino a mio figlio”. L’aggredito quindi ha risposto facendo notare che: “Sono fuori, non è obbligatorio indossare la mascherina e sto fumando”.



Ne è nata una esacerbata discussione con tanto di botta e risposta, che è degenerata in aggressione. Il 50enne infatti, infastidito, ha tirato fuori il telefonino per riprendere quanto stava accadendo, l’altro però non ha gradito e con un violento colpo sulla mano gliel’ha fatto cadere a terra, poi è fuggito.

L’aggredito quindi ha chiamato la polizia e agli agenti arrivati sul posto, ha raccontato quanto era successo sporgendo querela a carico di ignoti, a seguito della quale sono state avviate le indagini per cercare di identificare il responsabile delle minacce e dell’aggressione. Secondo la descrizione fornita dall’aggredito si tratterebbe di un uomo di mezza età di Agrigento.