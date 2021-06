Agrigento. “L’amore non è bello se non è litigarello”, 80enne fugge da casa, il marito la cerca e scoppia la lite

Una coppia anziana dovrebbe essere collauda e invece la lite e sempre dietro l’angolo. Una signora di 80 anni evidentemente stanca della routine familiare, fa le valige e fugge, poi litica con il marito che la cerca e arriva la polizia

No, non è un fiction tv, ma è accaduto ad Agrigento. Un’arzilla ottantenne probabilmente si era stufata di fare pulizie e cucinare ed ha deciso di lasciare il marito. La donna ha quindi fatto le valigie e di è trasferita “armi e bagagli” in un B&B gestito dalla figlia nella città dei templi.

Al marito, anche lui anziano però, la “fuga” non è piaciuta ed il giorno dopo è andato a trovare la moglie che però per nulla pentita di ciò che aveva fatto, sarebbe andata in escandescenza nei confronti del marito, che probabilmente voleva riappacificarsi e riportarsi a casa la moglie.

Ne è nata una lite ad “alto volume” tanto alto da attirare l’attenzione di qualcuno che ha chiamato il 112. Pochi minuti dopo sul posto sono arrivati gli agenti polizia che hanno riportato la calma tra i due.