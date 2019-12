Agrigento. Manifestazione sardine: circa 200 partecipanti in centro per cantare “Bella ciao”

Si è svolta come previsto oggi pomeriggio, in piazza Pirro Marconi, la prima manifestazione del Movimento delle sardine ad Agrigento: circa duecento le persone presenti

Ad organizzare la manifestazione sono state associazioni di studenti, sindacati e tutto quel mondo della sinistra agrigentina, ma nonostante l’impegno, con l’aggiunta della chiamata tambureggiante sui social da settimane, il risultato non è stato eccezionale, in piazza infatti, come si può vedere dalle foto, ma come riportato anche da altre testate agrigentine, c’erano “circa duecento” persone.

Non molti, certo chi si accontenta gode, ma questi numeri, dopo quelli simili di Sciacca di alcuni giorni addietro, forse dimostrano che almeno nell’agrigentino le sardine qualche difficoltà ad affermarsi l’hanno incontrata.

Per il resto nulla di nuovo, i soliti slogan, le solite frasi ripetute e sopratutto la solita “Bella Ciao” cantata all’unisono.