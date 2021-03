Agrigento. Negoziante aggredito a colpi di chiave inglese in pieno centro: è caccia all’aggressore

Ignoti i motivi del gesto, si suppone che l’aggressore – che sarebbe stato un anziano secondo alcune fonti – si sarebbe avvicinato al bancone del negoziante pretendendo qualcosa e che dopo il diniego sarebbe partita l’efferata violenza

E’ stato aggredito a colpi di chiave inglese in pieno giorno e nella centralissima via Imera. Vittima dell’efferata aggressione è un negoziante sessantenne agrigentino, proprietario di un esercizio commerciale, che è finito in ospedale riportando un trauma cranico facciale e la frattura della mandibola.

Una violenza gravissima ed inaudita di cui sono ancora ignoti sia i motivi che l’autore, attualmente ricercato dalle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini del caso. Sconcerto tra i negozianti della zona.

Secondo alcune ricostruzioni l’autore della violenza sarebbe stato un anziano che avrebbe preteso qualcosa dal negoziante ed al suo diniego l’avrebbe poi aggredito, ma è solo un’ipotesi. Di certo si sa solo che l’aggressore è poi subito fuggito e che il negoziante è stato trasportato dai sanitari del 118 all’Ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento per le cure del caso.