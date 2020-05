Agrigento. Nené Mangiacavallo è il nuovo presidente del Consorzio universitario

Nené Mangiacavallo è il nuovo presidente del Cupa – Consorzio universitario

Il dott. Nenè Mangiacavallo che è un medico ed è stato un deputato nazionale e sottosegretario alla sanità, dovrebbe insediarsi nei prossimi giorni ad anno accademico iniziato nonostante le restrizioni dovute alle misure imposte dalla pandemia Covid-19.

Mangiacavallo dunque sarà il nuovo presidente del Cua “Empedocle” di Agrigento, incarico conferito dalla Regione come previsto dal nuovo statuto del Consorzio universitario. Il nome di Mangiacavallo per questo prestigioso incarico circolava già da qualche anno, ma la Regione ha ufficializzato la nomina solo adesso in occasione del rinnovo dei vertici degli Iacp, degli enti parco e dei consorzi universitari siciliani.