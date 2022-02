Agrigento. Operaio cade dal palo sul quale lavorava: trasferito in elisoccorso al Sant’Elia, è grave

Un operaio di 53 anni è caduto dal palo sul quale stava lavorando che si è spezzato: trasferito in elisoccorso

È accaduto nelle campagne del quartiere di Monserrato, frazione di Agrigento, nei pressi della Soa Ambiente. Un operaio di 53 anni di Agrigento è precipitato da un’altezza di circa 8 metri, mentre era stava lavorando su un palo di legno della telefonia, che pare si è spezzato.

L’uomo nell’impatto con il suolo è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118, che è atterrato in piazza don Pino Puglisi, poi dopo avere caricato il ferito,lo ha trasferito, in codice rosso, all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico, ma non sarebbe essere in pericolo di vita.

Sull’incidente sul lavoro, indagano i carabinieri e dai primi accertamenti, pare sia emerso che il palo si sia spezzato alla base a causa del forte vento.