Agrigento. Prefettura incarica 2 bus di trasferire i migranti: fermati dalla polizia erano senza assicurazione

Due bus che avevano ricevuto l’incarico di trasferire migranti, fermati dalla stradale per un normale controllo erano senza assicurazione: bloccati e multati

Due autobus incaricati dalla Prefettura di Agrigento (che non ha responsabilità sulla mancata copertura assicurativa) per il trasferimento dei migranti nei centri di accoglienza sono stati bloccati e multati in seguito ad un controllo della Polizia stradale, guidata dal vicequestore Giuseppe Morreale, perché trovati senza copertura assicurativa.

Gli agenti della Stradale hanno fermato un pullman per normali accertamenti stradali, ma subito dopo il controllo è stato scoperto che non era assicurato. La ditta, avendo avuto il mezzo bloccato ne ha chiamato un altro in sostituzione per permettere le operazioni di trasporto. Ma incredibile a credere, anche questo secondo bus, una volta controllato era privo della copertura assicurativa.

Agli agenti non è rimasto altro da fare che bloccare i due mezzi con un sequestro amministrativo ed elevare due sanzioni da 848 euro ciascuna.