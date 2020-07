Agrigento, San Leone. Ignoti rubano sedia a rotelle per spiaggia: denunciato 35enne per incauto acquisto

Città indignata per il vile furto, a San Leone, di una sedia da mare per diversamente abili, ma i Carabinieri, con un’indagine lampo, l’hanno recuperata: denunciato un impiegato di un noto Lido della zona per incauto acquisto

Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Agrigento hanno recuperato una sedia da mare per diversamente abili che era stata rubata poco prima, dopo aver battuto palmo a palmo tutto il litorale di San Leone.

Tutto era iniziato poche ore prima, quando gli assessori al Comune di Agrigento Gabriella Battaglia e Gerlando Riolo si erano recati in caserma per denunciare il furto di una sedia da mare per diversamente abili, collocata dal Comune nei pressi di Piazzale Giglia di San Leone. Un grave episodio di microcriminalità che però stava già suscitando forte indignazione tra la popolazione e sul web, su cui la notizia del furto aveva già preso a circolare.



I militari si sono così subito messi al lavoro: per tutta la mattina, infatti, una decina di Carabinieri della Stazione di Agrigento hanno pattugliato l’intero tratto di spiaggia, escutendo vari testimoni. In tarda mattinata la svolta, quando alcuni cittadini hanno segnalato, sul bagnasciuga di un noto lido di San Leone, una sedia di colore azzurro, come quella rubata.

I militari si sono quindi diretti sul posto avviando una perquisizione trovando effettivamente la sedia rubata a Piazzale Giglia, serenamente disposta sul bagnasciuga per le esigenze del lido. Alla richiesta dei militari, F. V., 35enne, impiegato presso lo stabilimento, ha ammesso di averla acquistata poco prima al prezzo di 100 euro da un soggetto sconosciuto. Per lui è così scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento per incauto acquisto.

La sedia, appena dissequestrata, sarà subito riconsegnata al Comune e potrà continuare a svolgere il suo prezioso compito a favore dei diveramente abili che potrebbero averne bisogno. Le indagini dei Carabinieri non si fermeranno comunque qui: i militari vogliono dare un volto anche a colui che ha compiuto il furto.