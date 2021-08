Agrigento. Scontro tra due scooter sulla SS640: perde la vita un 50enne, 2 i feriti, uno è gravissimo

Uno scontro tra due scooter, pare mentre erano in fase di sorpasso: il bilancio è di una vittima, un 50enne del luogo e due persone ferite, uno gravemente

È accaduto nella serata di ieri sulla statale 640, nei pressi della contrada Maddalusa, nell’agrigentino. La vittima è Michele Terrasi, di 50 anni di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, Terrasi era alla guida della sua Honda SH 125 con il genero seduto dietro, quando, pare in fase di un sorpasso, ma la dinamica dell’incidente è in fase di accertamento, si è scontrato con un Piaggio Bervely. Nell’impatto tra i due scooter, il 50enne sarebbe stato sbalzato oltre il guard rail morendo sul colpo, mnetre l’SH 125, ha finito la sua corsa sotto una Fiat Tipo che era in transito.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, che nulla hanno potuto fare per il 50enne mentre hanno trasportato il genero della vittima e il conducente dell’altro scooter, rimasti feriti, all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, uno dei quali sarebbe gravissimo.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Agrigento e del Nucleo radiomobile.

