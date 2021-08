Agrigento. Telelaser immortala “Porsche” a 233 km/h sulla SS640: è “record”

Ad Agrigento è stato anche accertato un nuovo record di velocità rilevato dalla Polizia Stradale con il telelaser sulla SS640: una “Porsche” è stata immortalata mentre viaggiava a 233 km/h

È uno dei tanti controlli della Polizia Stradale di Agrigento, che attraverso il nuovo Telelaser “TRUCAM”, utilizzato per il contrasto alle violazioni ai limiti di velocità, che sono tra le principali cause di incidenti stradali, rende sicura la SS640. Il nuovo Telelaser “TRUCAM”, di ultima generazione infatti, è dotato di videocamera in grado di generare brevi video come prova a supporto delle infrazioni accertate.

Ed è proprio grazie a questo sofisticato strumento che la Polizia Stradale ha accertato un nuovo record di velocità sulla SS640: una potente “Porsche” è stata immortalata mentre procedeva a 233 km/h.

Durante i controlli effettuati lo scorso fine settimana, sono state accertate 15 contravvenzioni per superamento dei limiti di velocità: 4 per il superamento dei limiti di oltre 60 km/h, 8 per il superamento dei limiti tra 40 e 60 km/h, 3 per il superamento dei limiti tra 10 e 40 km/h oltre il limite consentito, per un totale di 80 punti decurtati dalle patenti di guida.