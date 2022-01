Agrigento. Tragico incidente: 21enne si schianta con la moto contro un albero: inutile l’intervento dell’elisoccorso

Un tragico incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi: un giovane è deceduto dopo essersi schiantato con la moto contro un albero



È accaduto tra Montaperto e Porto Empedocle, a pochi chilometri da Agrigento. La vittima è Salvatore Camilleri, di 21 anni, originario di Agrigento. Secondo quanto al momento ricostruito, il giovane era uscito insieme agli amici con le moto da cross per una passeggiata domenicale, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un albero.

Immediati sono scattati i soccorsi e sul posto è stato inviato anche un elicottero del 118, ma purtroppo quando è arrivato, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constare il decesso del 21enne.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri