Aiuti militari NATO all’Ucraina, video del militare ucraino: Humvee arrugginiti, camion messi peggio

E’ noto che il sostegno occidentale a Kiev in questi mesi sia stato ingente e sia costato miliardi di dollari, ma da alcuni video recentemente trapelati e che arrivano dall’Ucraina pare evidente che: o si sta mandando “di tutto” oppure che i mezzi sono finiti e si sta mandando “quel che resta”

Mentre alcuni Paesi occidentali parlano della possibilità di inviare carri armati in Ucraina, arrivano oggi video di Humvee militari sporchi e malandati, con ruggine, sedili squarciati, interni devastati e portiere in tela – probabilmente perfette per il deserto, meno per l’inverno ucraino – e poi diversi camion M1078 LMTV tutti in tinta beige “desertica” e con evidenti problemi: anche qui interni distrutti, panelli mancanti, portiere rotte, cristalli bloccati e tanto altro.

Questo quello che si vede nel video girato da un militare ucraino che racconta la verità di almeno una parte degli aiuti militari che l’Occidente – in questo caso gli USA – da ormai 11 mesi manda in Ucraina. E con forniture simili non vengono dubbi sul perché delle continue lamentele di Kiev sul bisogno di assistenza militare e sulla serietà che questa assistenza richiede: se quelli del video sono gli standard degli aiuti forniti, gli ucraini hanno fatto “miracoli” fino ad oggi.

Quello del video odierno oltretutto non è il primo caso in cui si parla di forniture occidentali scandenti all’esercito ucraino: mesi fa circolavano voci su alcuni missili Javelin che parevano vecchi e obsoleti, oltre che di munizioni 155mm per artiglieria – che oggi sono praticamente introvabili – risalenti addirittura agli anni ’70.