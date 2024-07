“Aiuto sono stata accoltellata”, 33enne soccorsa in strada con ferite da arma da taglio, muore poco dopo

Una giovane donna con ferite da arma da taglio al torace e alla schiena è stata soccorsa in strada, ma non c’è stato nulla da fare

Sharon Verzeni di 33 anni, originaria di Bottanuco (Bergamo) ma che abitava a Terni da circa tre anni, è stata soccorsa in strada in un lago di sangue, ma è morta per le ferite che hanno provocato una emorragia ed ha perso molto sangue. L’omicidio sarebbe stato commesso nella notte a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Secondo quanto ricostruito, poco prima dell’1, in via Castegnate, la vittima ha chiamato il 112 per chiedere aiuto dopo essere stata accoltellata. Una richiesta di poche parole, poi più nulla: “Aiuto sono stata accoltellata”. La centrale del 112 per poterla rintracciare ha dovuto localizzare la chiamata.

Gli investigatori, coordinati dal pm Emanuele Marchisio, stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamere della videosorveglianza del Comune e raccogliendo le testimonianze persone vicine alla donna che lavorava come estetista. A quanto pare la vittima era solita passeggiare anche in ora tarda. Si sta cercando l’arma del delitto che potrebbe essere stata lasciata in zona da chi l’ha aggredita. Al momento sembra da escludere il coinvolgimento del compagno della 33enne che al momento dell’omicidio era in casa.

Il Comune di Terno d’Isola ha messo i filmati delle telecamere di sorveglianza a disposizione degli inquirenti che stanno indagando sul delitto e il sindaco Gianluca Sala ha fatto un appello a non buttare rifiuti fino al 3 agosto per aiutare le indagini. Sala, che ha espresso il cordoglio dell’amministrazione, ha pregato “l’intera cittadinanza di rispettare la privacy dei suoi cari in questo momento di dolore”.