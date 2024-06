Aja spicca mandati d’arresto per l’ex ministro Shoigu e il generale Gerasimov e Corte europea condanna Russia per violazione dei diritti umani

La Corte penale internazionale ha firmato 2 mandati d’arresto. per l’ex ministro russo Shoigu e per il capo di Stato maggiore Gerasimov, mentre la Corte europea dei diritti umani ha condannato la Russia per violazione dei diritti umani

La Corte penale internazionale, Tribunale con sede a L’Aja, slegato dall’Onu e riconosciuto da 124 stati del mondo, ha emesso mandati d’arresto per l’ex ministro della Difesa russo Serghei Shoigu e per il capo di stato maggiore Valery Gerasimov.

La Russia ha adottato un modello di violazioni sistematiche dei diritti umani in Crimea a cominciare dal 27 febbraio del 2014. Queste comprendono rapimenti, torture, la violazione della libertà religiosa, di espressione e d’associazione, ma anche la deportazione di migliaia di detenuti dalla Crimea alla Russia. Lo ha stabilito, nella sentenza su uno dei ricorsi presentati dall’Ucraina, la Corte europea dei diritti umani (Cedu), organismo non dell’Unione europea a 27 ma del Consiglio d’Europa, cui aderiscono 46 stati. I togati della Corte evidenziano di avere sufficienti prove – in particolare rapporti prodotti da istituzioni internazionali e ong e corroborati da testimonianze – per concludere oltre ogni ragionevole dubbio che il numero e l’interconnessione delle violazioni dimostra l’esistenza di un modello sottostante. Inoltre la mancanza d’inchieste per far luce sui fatti e l’applicazione di certe misure a tutti indiscriminatamente, secondo la Cedu, prova che le violazioni erano ufficialmente tollerate dalle autorità russe. Nella sentenza i giudici indicano inoltre che la Russia ha violato il diritto internazionale umanitario applicando le proprie leggi in Crimea. Infine la Cedu dice che in Crimea c’è stata una persecuzione penale e una repressione sistemica nei confronti degli oppositori alle politiche russe.