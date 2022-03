Alcamo (TP). Due uomini sono morti a causa malori improvvisi uno in strada l’altro in auto: indagini in corso

Due uomini sono stati trovati morti uno all’interno della sua auto e un altro su un marciapiede, pare entrambi colti da infarti fulminanti. In corso accertamenti per capire cosa sia successo



Ad Alcamo due persone sono morte, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro pare a causa di infarti fulminati. Il primo caso si è verificato lo scorso 3 marzo intorno alle 11, nel viale Italia, quando un uomo di 54 anni è stato trovato morto, a quanto pare a causa di un malore, sul marciapiede lato est della strada a poche decine di metri dalla via Sicilia. Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che hanno tentato inutilmente di rianimarlo.

Il secondo caso si è verificato ieri, in piazza Bagolino, dove un uomo di 52 anni è stato trovato morto al volante di una Mercedes parcheggiata. Sul posto si è subito recata la Polizia municipale, assieme ad un’agenzia funebre che ne ha decretato il triste epilogo. Anche in questo caso pare che la vittima sia morta a causa di un infarto fulminante. Sono in corso accertamenti per capire cosa sia successo.