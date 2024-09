Aldo Nieli, 46enne di Santa Margherita Belìce cade dalla moto e muore: inutili i soccorsi 

Sotto shock la piccola comunità di Santa Margherita di Belìce per la morte di Aldo Nieli in un incidente sul valico dell’Appennino

L’incidente stradale avvenuto al Passo del muraglione, nella zona del valico dell’Appennino tosto-romagnolo. La vittima è Aldo Nieli, 46 anni, originario di Santa Margherita di Belìce, militare dell’esercito. Secondo una prima ricostruzione l’uomo era alla guida della sua moto, quando per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Nel violento impatto con il suolo, il 46enne ha riporto un grave trauma toracico.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che per oltre 40 minuti hanno tentato di rianimare l’uomo ma purtroppo con esito negativo: è deceduto.

Aldo Nieli che lascia la moglie e due figlie, si era trasferito in provincia di Forlì entrando nell’esercito e lavorava nella base logistico-addestrativa di Milano Marittima. Era un grande appassionato di motociclette e di equitazione. Con l’esercito ha preso parte a diverse missioni all’estero: in Iraq, Afghanistan e Libano.