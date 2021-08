Alessandro Meluzzi: “Ai vip danno falsi vaccini, lo hanno proposto anche a me, lo giuro su mia figlia”

Il noto psichiatra Alessandro Meluzzi, ha fatto una dichiarazione che ha messo in subbuglio il web: “Ai vip danno falsi vaccini, lo hanno proposto anche a me, lo giuro su mia figlia, che è la persona più cara che ho”

Alessandro Meluzzi, punto di riferimento del movimento no vax, molto noto per le sue “ospitate” nei talk televisivi, in queste ore è al centro delle polemiche per le dichiarazioni rilasciate in un incontro sulla salute, organizzato da Salute Attiva, nella vicina Repubblica di San Marino.



San Marino, ricordiamo, per vaccinare la sua popolazione, ha scelto il vaccino russo Sputnik e oggi è fuori dal vortice dei contagi da covid e nella piccola Repubblica non vi è alcuna restrizione. Era quindi ovvio che l’argomento della discussione riguardasse i vaccini, meno ovvie invece sono state le dichiarazioni che Meluzzi ha rilasciato: “Buona parte di quelli che si sono vaccinati – ha detto il Professore alla platea – da una certa sfera in avanti, hanno fatto falsi vaccini. Ve lo certifico perché lo hanno proposto anche a me, lo giuro su mia figlia, che è la persona più cara che ho”. Poi Meluzzi ha aggiunto: “Sapete qual è stata la mia risposta che mi ha fatto passare definitivamente per pazzo? Perché non voglio sporcare il mio karma. Ed è l’unica cosa che oggi mi dà il coraggio di essere ancora qui a lottare e non di essere nascosto in una cantina come un sorcio”.

