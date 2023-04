Alessandro morto in casa per malore improvviso: è il quinto caso in poche settimane a Chioggia

Una tragica sequenza quella di Chioggia: ben 5 persone sono decedute in casa, presumibilmente colpiti da un malore improvviso nel sonno. L’ultima vittima è il 54enne Alessandro Nordio

Quest’ultimo decesso è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì a Borgo san Giovanni a Chioggia. La vittima è Alessandro Nordio, 54 anni che il prossimo 22 aprile ne avrebbe compiuti 55. L’uomo viveva da solo in un appartamento, pertanto nessuno si è accorto nell’immediato del malore che lo ha condotto al decesso.

A sospettare che gli fosse capitato qualcosa, sono stati i colleghi della cooperativa sociale in cui lavorava da qualche tempo, che non avendolo visto arrivare la mattina di giovedì, lo hanno cercato al telefono, senza ricevere risposta. Preoccupati hanno avvertito i parenti e uno dei fratelli si è recato nell’abitazione del 54enne trovandolo privo di vita, probabilmente a seguito di un malore che l’aveva colpito durante la notte.

Purtroppo non è un caso isolato e solo a Chioggia nell’ultimo mese è la quinta volta che si registra un decesso per malore improvviso, presumibilmente durante la notte. Sandro Schiavon, Massimo Bonaldo, Alfredo Giulio e Antonello Chiereghin sono le quattro vittime che hanno preceduto Alessandro Nordio nel tragico destino.

In tutti i casi si è trattato di persone che abitavano da sole e che non hanno avuto nell’immediatezza dei fatti, la possibilità di chiedere aiuto. Nella grande maggioranza, poi, si è trattato di persone relativamente giovani, di età compresa tra i 54 e i 62 anni, ad eccezione di Alfredo Giulio che, di anni, ne aveva 78. Alcuni di loro abitavano nello stesso quartiere (Giulio e Nordio a Borgo San Giovanni) o, addirittura, in condominio (Bonaldo e Chiereghin al Piperno) e avevano pure lavorato insieme (Nordio e Bonaldo in una agenzia di recapito) ma in una “piccola” città come Chioggia questo è abbastanza normale.