Alice muore improvvisamente a 29 anni: l’ultimo saluto degli amici “Senti che bel vento, non basta mai il tempo”

Una ragazza solare con tutta la vita ancora davanti muore improvvisamente a 29 anni. Il sindaco nel giorno delle esequie ha dichiarato il lutto cittadino

Alice Grilli è morta nell’Ospedale di Busto Arsizio il 20 aprile scorso, dove era stata ricoverata dopo avere accusato un malore. La cerimonia funebre è stata celebrata ieri, 8 maggio 2023, perché sul corpo della ragazza è stata eseguita l’autopsia per stabilire le cause della morte improvvisa in una donna giovane e sana. Si attende l’esito.

Una morte che ha sconvolto il paese di Castelseprio, in provincia di Varese, dove gli amici della ragazza, che dopo la laurea in Giurisprudenza nel 2019 aveva iniziato a lavorare e stava mettendo su casa in paese con il compagno, hanno voluto accompagnarla nel suo ultimo viaggio con uno striscione, affisso davanti al municipio. “Senti che bel vento, non basta mai il tempo” scritto con vernice rossa. Il sindaco Silvano Martelozzo ha dichiarato il lutto cittadino e ieri per l’ultimo saluto alla giovane, centinaia di persone si sono raccolte dentro e davanti alla chiesa parrocchiale.

Lo zio ha voluto ricordare Alice con un messaggio, nel quale le parla direttamente, ricordandone l’impegno, anche in paese, e i progetti di vita, nonostante le difficoltà vissute, a partire dalla scomparsa della mamma quando aveva solo dieci anni: “Hai studiato, hai lavorato, ti sei impegnata nel poco tempo libero nel dare ripetizioni scolastiche ad Andrea, a Sara a Davide (come anche ad altri bambini) con la dolcezza che solo tu sapevi sprigionare!”.