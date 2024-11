L’allarme aereo è stato dichiarato in tutta l’Ucraina a causa di un minaccio attacco missilistico russo su Odessa, Kherson e Mykolaiv. Segnalate esplosioni in diverse città, tra cui Kiev, Charkiv, Mykolaiv, Lutsk, Sumy,Volyn e Rivne. Molte regioni sono al buio

Lo ha annunciato l’aeronautica militare su Telegram, sottolineando che i missili russi lanciati da sette bombardieri strategici Tu-95, hanno preso di mira soprattutto le infrastrutture energetiche. Lo scrive il kyivindependent.com. Sono state segnalate esplosioni in diverse città, tra cui Kiev, Charkiv, Mykolaiv, Odesa, Lutsk e Rivne. Funzionari locali hanno riferito di attacchi anche negli oblast di Sumy e Volyn.

L’amministrazione militare dell’Oblast’ di Sumy ha riferito che un missile russo ha colpito le infrastrutture locali nella città di Shostka e le conseguenze dell’attacco sono ancora in corso di accertamento. “Ancora una volta, il settore energetico è sotto un massiccio attacco nemico. Attacchi alle strutture energetiche si stanno registrando in tutta l’Ucraina”, ha affermato German Galushchenko in un post su Facebook, aggiungendo che l’operatore della rete elettrica nazionale ha “urgentemente introdotto interruzioni di corrente di emergenza”.

Il gestore della rete elettrica ucraina Ukrenergo ha attivato programmi di emergenza di interruzione di corrente nel Paese a causa di un massiccio attacco missilistico russo sulle infrastrutture energetiche nazionali, ha reso noto il fornitore di energia elettrica per la regione di Kiev, Dtek Kyivski Rehionalni Elektromerezhi, riportano i media locali. “In conformità con l’ordine di Ukrenergo, sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza. I normali programmi di interruzione di corrente non sono in vigore”, si legge in una nota. Gli utenti sono invitati a risparmiare elettricità per contribuire a stabilizzare la rete.

Anche il popoloso quartiere Kyivskyi di Kharkiv è stato colpito da un missile durante l’attacco mattutino, ha dichiarato il governatore regionale Oleh Syniehubov. Non sono state segnalate vittime e i servizi di emergenza sono al lavoro sul posto.

Nella giornata di ieri le truppe russe hanno liberato la comunità di Novaya Ilyinka nella regione del Donbass e nei quattro contrattacchi che sono stati respinto gli ucraini hanno perso circa 450 soldati, ha riferito il Ministero della Difesa russo. “Le unità del Battlegroup Center hanno liberato l’insediamento di Novaya Ilyinka nella Repubblica popolare di Donetsk dopo operazioni riuscite”, si legge in una nota.

Sempre ieri, nella regione di Kharkov le truppe russe hanno colpita una zona industriale utilizzata dalle forze armate ucraine per scopi militari, Lo ha detto a RIA Novosti Sergei Lebedev, coordinatore della resistenza filo-russa di Nikolaev. “A Dergachi ci sono molti magazzini, garage, hangar ed edifici industriali utilizzati dai sostenitori di Bandera per scopi militari che sono stati colpiti”, ha detto l’interlocutore dell’agenzia, aggiungendo che nell’insediamento di tipo urbano di Slatino è stata presa di mira anche una zona industriale, dopo di che è scoppiato un incendio e nell’aria si è diffuso un odore “chimico”, ha concludo Sergei