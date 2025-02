Allerta aereo in tutta l’Ucraina. Mosca: “Distrutti 19 centri di controllo ucraini e 3 terminali Starlink”. Missili su diverse città

Unità russe hanno distrutto 19 centri di controllo dei droni ucraini e 3 terminali di comunicazione satellitare Starlink

Lo ha detto alla TASS il portavoce delle forze russe impegnate nell’operazione, Ivan Bigma. “Diciannove stazioni di controllo dei droni, tre terminali Starlink, una stazione di guerra elettronica Nota e un deposito di munizioni da campo sono stati distrutti”, sono state le sue parole. Gli equipaggi della difesa aerea hanno distrutto nove droni ucraini il giorno prima, ha aggiunto. Il Battlegroup East ha distrutto un obice M198, due depositi di munizioni e tre centri di controllo dei droni del nemico, ha detto alla TASS il portavoce del Battlegroup Alexander Gordeev.

Stanotte è scattata l’allerta aereo su tutto il territorio ucraino in seguito al lancio di missili da crociera da parte di quattro bombardieri Tu-95 MS russi. Lo riportano i media nazionali, che citano l’Aeronautica militare. In un primo momento era stato riferito che i missili si dirigevano verso la regione di Kiev, in seguito hanno cambiato direzione e si sono diretti verso la regione di Poltava e successivamente verso la vicina regione di Cherkasy, dove la popolazione ha udito un’esplosione vicino all’omonima città.

Il governatore dell’Oblast di Kharkiv Oleh Syniehubov, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ukrinform, riferisce che due donne sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti russi nella regione di Kharkiv. “Verso le 23.15 – ha scritto Oleh Syniehubov – gli occupanti hanno attaccato Derhachi. Secondo i medici, due donne civili sono rimaste ferite e sono state curate sul posto. Le case private sono state danneggiate”.