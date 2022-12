Le regioni meridionali dell’Ucraina continuano anche oggi ad essere il fronte caldo della guerra, con bombardamenti e combattimenti continui

Neanche in questo sabato di fine anno c’è pace in Ucraina, dove è stato dichiarato un allarme antiaereo per tutta l’Ucraina. In precedenza, l’allerta aveva riguardato solo due regioni meridionali. Allarme per raid aerei russi hanno iniziato a suonare infatti nella regione di Odessa alle 12:22 ora locale e nella regione di Nikolayev alle 12:23.

Intanto le truppe ucraine stanno continuando i tentativi di sfondare la linea di fronte russa su Lugansk, ma le forze del Cremlino non hanno ceduto. Il capo ad interim della Repubblica di Lugansk Leonid Pasechnik in un’intervista alla TASS ha dichiarato: “La situazione sulla linea di ingaggio rimane piuttosto difficile e complicata. Il nemico continua i tentativi di sfondare le difese e assalta le posizioni dei nostri difensori, ma questi tentativi dei nazisti ucraini falliscono. I nostri militari hanno il controllo della situazione in prima linea, deviano gli attacchi del nemico e proteggono i confini”.

Sempre fonti russe hanno recentemente dichiarato che l’esercito ucraino continua a schierare unità aggiuntive nelle vicinanze di Kremennaya e Svatovo nella regione di Lugansk e che tali unità ucraine sono per lo più composte da militari addestrati all’estero e da mercenari stranieri. Inoltre, sempre da fonti russe, l’esercito ucraino ha subito gravi perdite proprio nelle due città menzionate.