Allerta Meteo per domani 13 dic: Sicilia settentrionale “Arancione”, “Gialla” nelle zone restanti

La Protezione civile regionale della Sicilia ha emesso un nuovo bollettino meteo, con allerta “Arancione” sulla parte settentrionale dell’isola, “Gialla” nelle restanti zone

Dal tardo pomeriggio di oggi sabato 12 dicembre, per le prossime 24-36h, sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica,forti raffiche di vento.

Sempre dalla serata di oggi, per le prossime 24-36h, sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti nord,con locali raffiche di burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte. Temperature in sensibile diminuzione.

Come sempre si raccomanda la massima prudenza e di mettersi in viaggio solo in caso di necessità, anche in considerazione di possibili interruzioni dovute ai danni di questi giorni.