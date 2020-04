All’Ospedale di Ribera operazioni chirurgiche per malati Covid, a Sciacca operazioni per no Covid

In uno strano balletto di pazienti covid e non covid, e nelle more di una più completa rifunzionalizzazione dei Plessi, dall’ormai Ospedale Misto di Sciacca i pazienti Covid che avranno bisogno di operazioni chirurgiche saranno trasferiti al nosocomio riberese

Ospedale Misto, con pazienti Covid e non, sia a Sciacca che anche a Ribera. A quanto ci risulta infatti, da oggi, su decisione del commissario Alberto Firenze, ogni forma di assistenza nelle strutture ospedaliere di Sciacca e Ribera, per eventuali urgenze chirurgiche di pazienti positivi al Covid-19, nelle more di una più completa rifunzionalizzazione dei Plessi esistenti, dovrà essere resa presso la struttura ospedaliera di Ribera, ove insiste apposito complesso operatorio in cui è altresì possibile dedicare posto tecnico di rianimazione.

Tale decisione è stata dettata onde evitare ogni qualsivoglia commistione tra pazienti covid e non covid, vista la presenza in atto di soggetti ricoverati con assistenza rianimatoria all’interno del Complesso Operatorio della struttura ospedaliera di Sciacca, ala NO COVID.

Con questa decisione dunque, non solo quello di Sciacca, ma anche il nosocomio di Ribera accoglierà pazienti affetti da Coronavirus. Una decisione che a Sciacca ha incontrato la resistenza e le proteste della politica locale ed è altamente probabile che anche a Ribera non si faranno i salti di gioia.

Aggiornamento delle 21:00

Raggiunto telefonicamente il Sindaco di Ribera Carmelo Pace, ha commentato la vicenda limitandosi alla seguente frase: “Se l’Asp ha fatto questa scelta evidentemente ci saranno delle motivazioni scientifiche a supporto”.