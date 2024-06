Altofonte (Palermo). Cede il cric, anziano muore schiacciato sotto l’auto: inutile l’intervento dei passanti

Tragedia nel palermitano: un anziano è morto schiacciato sotto la sua auto a causa del cedimento del cric. Inutile il soccorso di alcuni passanti

E’ accaduto sabato 1 giugno in contrada Blandino ad Altofonte, in provincia di Palermo. La vittima è Gaetano Li Voti, un anziano di 92 anni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha avuto un problema con la sua Fiat Punto ed ha deciso di capire l’origine del guasto, ha quindi preso il cric ed ha issato la vettura per poi calarsi sotto. Purtroppo il cric ha ceduto e il mezzo gli è finito addosso schiacciandolo. Alcuni residenti accortosi della tragedia sono accordi in aiuto, hanno estratto il 92enne da sotto l’auto ed hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e gli operatori del 118, che nulla hanno potuto afre per l’anziano se non costatarne il decesso. I rilevi su quello che è un incidente sono stati eseguiti dai Carabinieri.