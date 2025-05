Altra notte di bombardamenti su Kiev e su tutta l’Ucraina: Mosca ha lanciato un massiccio attacco con “Kalibrs, Iskander e Geranis”

Ancora una notte di paura nella regione di Kiev, ma l’allarme antiaereo è risuonato in tutta l’Ucraina, si sono udire forti esplosioni a Odessa, Dnipro, Mykolaiv, Sumy, Kharkiv e Konotop. Ci sono diversi morti e molti feriti

Lo ha riferito Rbc-Ucraina. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, e il capo dell’amministrazione militare di Kiev, Timur Tkachenko, riferiscono che nella notte di oggi domenica, “si sono udite delle forti esplosioni dopo un attacco nemico con droni kamikaze. Sta lavorando la difesa aerea”. Il sindaco Vitali Klitschko, riferisce di almeno 10 feriti solo a Kiev.

Mentre il bilancio del massiccio attacco russo di stanotte sulla regione di Kiev, è di tre morti e dieci feriti . Esplosioni sono state segnalate nelle ultime ore anche a Odessa, Dnipro, Mykolaiv, Sumy, Konotop e Kharkiv. L’allarme antiaereo è scattato per tutte le regioni dell’Ucraina.

Quattro persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite in attacchi russi che stanotte hanno colpito la regione ucraina occidentale di Khmelnytskyi, hanno reso noto le autorità locali. “La scorsa notte, la regione di Khmelnytskyi e’ stata bersaglio di attacchi ostili da parte della Russia (…) Secondo le prime informazioni, quattro persone sono state purtroppo uccise”, ha riferito Sergei Tyurin, vice capo dell’amministrazione militare della regione, su Telegram, aggiungendo che cinque persone sono state ferite, una delle quali in modo grave.

A Mykolaiv, un uomo ha perso la vita in seguito a un attacco russo via drone che ha colpito un edificio residenziale di cinque piani. Lo riporta Ukrinform, che parla anche di cinque feriti nell’attacco. “Anche due donne sono state ricoverate in ospedale, e sono anch’esse in gravi condizioni, mentre altre due persone hanno ricevuto assistenza medica sul posto”, ha poi reso noto Vitalii Kim, capo dell’Amministrazione militare regionale di Mykolaiv.

Secondo quanto riportano fonti russe e ucraine, il nuovo attacco lanciato questa notte dalle forze armate di Mosca contro l’Ucraina, è del tipo “combinato”, ovvero con droni kamikaze Geranium e missili, lanciati sia dal mare che per via aeria. Per primi sono stati lanciati droni kamikaze, seguiti dai missili da crociera Kalibr lanciati dal Mar Nero e infine sono stati lanciati missili dalle portaerei missilistiche strategiche russe. Almeno questo è quanto afferma l’ufficio stampa dell’Aeronautica militare ucraina. Il Ministero della Difesa russo non ha acora commentato gli attacchi.

Secondo le informazioni disponibili, gli attacchi sono stati lanciati in più luoghi contemporaneamente tra cui Kiev e i suoi dintorni. Colpite le regioni occidentali di Khmelnytskyi e Chernihiv e quelle settentrionali. Sempre secondo quanto dichiarato dall’Aeronautica militare ucraina, i militari russi hanno iniziato a utilizzare nuove tattiche di attacchi notturni. Ora i droni kamikaze di tipo Geranio attaccano in massa il bersaglio selezionato. Questa tattica rende ineefficace la difesa aerea ucraina, perché i droni sono troppi e non è possibile abbatterli tutti, quindi il bersaglio viene comunque colpito.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

Pubblicità