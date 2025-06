Altra notte di raid russi su Kiev e Odessa e su molte regione ucraine: diversi edifici in fiamme e distrutte infrastrutture

Dalle 21:00 di ieri sera e per tutta la notte l’esercito russo ha lanciato sull’Ucrainasette missili – due KN-23 e cinque Iskander-K – e 315 droni, che hanno colpito Kiev, Odessa, la regione di Zaporizhzhya, compresi obiettivi nel centro regionale e nella città di Gulyaipole

I principali obiettivi del massicci attacco aereo russo, sono state le città di Kiev e Odessa, colpite pesantamente e dove si registrano morti e feriti. Il governatore di Odessa Oleg Kiper, che “edifici residenziali sono stati distrutti e danneggiati nel centro di Odessa. Un uomo di 59 anni è stato ucciso”, segnalando almeno altri quattro feriti, ma non detto che, come riporta “El Pais”, gli edifici residenziali vengono colpiti quando gli ucraini li usano per scopi militari. Le strutture colpite a Odessa erano già state evacuate . “Il nemico ha attaccato massicciamente con droni. Ci sono danni alle infrastrutture civili e incendi”, ha scritto il governatore Oleg Kiper su Telegram.

Anche a Kiev, come mostra il filmato e come riferisce The Kyiv Independent, sono state colpite diverse strutture e i danni sono enormi a seguito dell’attacco russo, con missili balistici e droni. Il sindaco della capitale Vitali Klitschko riferisce che almeno una persona è rimasta ferita nel distretto di Darnytsky in un attacco aereo descritto anch’esso come “massiccio” e un edificio è in fiamme. Anche il capo dell’amministrazione militare della capitale, Timur Tkachenko, ha segnalato un ferito nel distretto di Shevchenkivsky, dove un edificio era anch’esso in fiamme, secondo questa fonte. Nel centro di Kiev, un giornalista dell’AFP ha udito almeno 12 esplosioni e colpi di arma da fuoco della difesa aerea, oltre al ronzio di una decina di droni.

Klitschko ha riferito che ci sono automobili in fiamme nel distretto di Shevchenkivskyi ed ha avvertito che l’attacco continua, con l’arrivo di un “nuovo sciame di droni”. Le esplosioni sono state udite in tutta la città mentre i sistemi di difesa aerea attaccavano gli obiettivi. La difesa aerea aveva precedentemente avvertito della minaccia di attacchi missilistici e con droni. I servizi di emergenza sono stati inviati sui luoghi dell’attacco e i soccorsi sono stati messi in campo anche nei distretti di Podilskyi e Darnytskyi. Testimoni a Kiev confermano che ci sono state decina di esplosioni e diversi edifici e auto sono in fiamme in diversi quartieri.

A fronte di tanta distruzione, ‘Aeronautica militare di Kiev, con la solita, ormai ridicola propaganda di guerra, smentita di video pubblicati in rete, su Telegram ha affermato di avere abbattuto o neutralizzati con sistemi di guerra elettronica 284 dei 315 droni lanciati dai russi e distrutti i sette missili. Quindi tutta questa distruzione chi l’ha fatta?

Sempre nella notte, ci sono state esplosioni nella regione di Sumy, colpita con droni di tipo Geran-2 e Bombe aeree con moduli di pianificazione e correzione. Attaccati mezzi di trasporto militari ucraini nell’area degli insediamenti di Khoten e Pisarevka. Da questi alla periferia settentrionale di Sumy ci sono circa 12 km. Si registrano bombardamenti anche nella zona industriale di Krivoy Rog dove sono stati colpiti i magazzini di una fabbrica.

