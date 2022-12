Altri 2 fidanzati di Messina trovati morti, stavolta in Germania: lei era sotterrata in giardino. Fermato un 52enne

Un’altra tragedia colpisce due giovanissimi italiani che lavoravano all’estero: sono stati uccisi in Germania. La polizia ha fermato un 52enne italiano, pare parente della ragazza

Sandra Quarta di 20 anni e Christian Zoda di 23, originari di Messina, sono stati trovati morti in Germania. Il 23enne lo scorso mercoledì ad Albstadt, una città di 45 mila abitanti, che si trova in Germania, nel Baden-Württemberg è stato oggetto di aggressione con diversi colpi di pistola, rimanendo gravemente ferito e nonostante l’immediata corsa in ospedale, il giovane purtroppo è deceduto. Secondo quanto al momento filtrato, l’omicidio sarebbe collegato alla scomparsa dei Sandra Quarta, una ragazza italiana di 20 anni, che sarebbe stata l’ex fidanzata di Zoda e della quale si erano perse le tracce la mattina di domenica scorsa. La 20enne sarebbe imparentata col presunto assassino del giovane.

La polizia ha cominciato le ricerche della ragazza scomparsa martedì scorso utilizzando elicotteri e cani. Per l’omicidio di Zoda, la polizia ha fermato un italiano cinquantaduenne, che viveva con Sandra. Gli investigatori mercoledì sera, dopo l’interrogatorio, hanno perquisito l’abitazione del sospettato e con il supporto degli investigatori specialisti per indagini geofisiche, sotterrata nel suo giardino, è stato trovato il corpo della giovane ragazza. La polizia locale, a quanto sembra, avrebbe confermato che le due vittime e il sospettato si conoscessero. Su entrambi i cadaveri è stata eseguita l’autopsia: secondo indiscrezioni riportate dal giornale tedesco entrambi sono stati uccisi con colpi di pistola. Sull’inchiesta lavorano 30 poliziotti che stanno cercando di chiarire il movente dei delitti.

Il sospettato è stato posto in stato di fermo a disposizione del magistrato, ma l’indagato si è trincerato dietro il silenzio. La famiglia di Christian aveva un locale in Germania, il ristorante pizzeria “Viva la Mamma”, proprio ad Albstadt. Christian, proprio un giorno prima di essere ucciso, aveva condiviso sul suo profilo Facebook il link di un articolo che raccontava la scomparsa di Sandra Quarta.