Altro che crisi bollette: l’Italia ha acquistato altri due aerei spia da Israele per 550 milioni di dollari

La crisi energetica, il caro bollette che sta mettendo in ginocchio le imprese e l’inflazione che attanaglia il portafogli degli italiani non sembrano essere un problema per l’industria della difesa e i suoi costi. Così l’Italia ha acquistato da Israele altri due “aerei spia di allerta precoce”, insieme a servizi di supporto e logistica a terra, per un totale di 550 milioni di dollari. La notizia è stata rivelata dal quotidiano israeliano Haaretz che ha citato documenti del Ministero della Difesa italiano e del Parlamento.

Lo scorso luglio la Israel Aerospace Industries (IAI) aveva annunciato di aver siglato un contratto dal valore di oltre 200 milioni di dollari per la fornitura di velivoli per missioni speciali a un Paese europeo membro della Nato, senza però voler fornire il nome della nazione interessata. Ieri, il quotidiano Haaretz ha rivelato che il cliente “misterioso” non sarebbe altro che l’Italia, e che l’aviazione italiana sarebbe anche coinvolta in un altro grosso affare annunciato dalla stessa IAI nel 2020.

A rilanciare la notizia in Italia è stato InsideOver, scrivendo che, in totale, Roma avrebbe acquistato quattro velivoli per missioni speciali targati IAI. Questa fornitura farebbe inoltre parte di un mega transazione bilaterale firmata nel 2011 che, sempre secondo il quotidiano israeliano, includerebbe anche un satellite per l’esercito italiano. In cambio, l’aviazione israeliana avrebbe acquistato numerosi aerei di addestramento dall’azienda italiana Leonardo.