Altro che “pace”, Borrell: “Sostengo a Kiev è interesse UE, è pedagogia politica”

“Continueremo a sostenere l’Ucraina militarmente e lo faremo per tutto il tempo che sarà necessario”

La Crisi energeticia, l’inflazione, l’ormai sicura recessione economica e industriale, nulla di questo ha valore. Per l’Alto rappresentate Ue, Josep Borrell: “Questa guerra non può finire perché ci stanchiamo di sostenere l’Ucraina, questa non può essere la ragione, dobbiamo spiegare alle nostre opinioni pubbliche che il nostro supporto non è una questione di generosità ma è per il nostro interesse e la nostra sicurezza. Si tratta di un necessario lavoro di pedagogia politica”. Così ha detto Borrell al congresso dei socialisti europei in corso a Berlino.

“Il nostro sostegno all’Ucraina è stato determinante, continueremo a sostenere l’Ucraina militarmente e lo faremo per tutto il tempo che sarà necessario”, ha concluso.

Parole che fanno riflettere su quanto male potrà finire questa guerra, dove al momento, non c’è alcuno spazio per la diplomazia ed i negoziati di pace.

Borrell parla di “pedagogia politica”, forse vuole insegnare qualcosa alla potenza nucleare Mosca, forse la “lezione” potrebbe non impararla Putin.