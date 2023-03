Ambasciatore polacco in Francia: “Se l’Ucraina non riesce a difendersi entriamo in guerra”

“O l’Ucraina difenderà la sua indipendenza o, in caso contrario, saremo costretti a unirci a questo conflitto, perché sono in gioco i nostri valori fondamentali, che sono il fondamento della nostra civiltà, quindi non avremo scelta”

Parole incendiare quelle l’ambasciatore polacco in Francia, Jan Emeryk Rościszewski intervistato dalla televisione Lci, che dimostrano ancora una volta che per molti degli alleati Nato l’obbiettivo non è la pace ma scatenare la terza guerra mondiale.

La forte affermazione è stata fatta mentre si parlava del trasferimento di caccia Mig-29 dalla Polonia e dalla Slovacchia all’Ucraina e si discuteva della possibile escalation del conflitto. L’ambasciatore Jan Emeryk Rościszewski – come riportato dal quotidiano polacco Fakt – ha asserito che “non è la Nato, non la Polonia, non la Francia o la Slovacchia ad aumentare la tensione, ma è la Russia che ha attaccato l’Ucraina, è la Russia che invade, uccide persone, rapisce bambini ucraini”.

Infine a conferma dell’intenzione di entrare in direttamente nel conflitto, ha aggiunto che “la Polonia potrebbe svolgere un ruolo ancora più significativo in questa guerra”.