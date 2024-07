“Si può solo immaginare quanto bene avrebbero potuto fare i soldi versati al regime neonazista e terrorista di Kiev se fossero stati spesi per scopi pacifici”

Lo ha detto l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, secondo cui Washington sta sprecando enormi fondi nel conflitto in Ucraina, mentre il debito nazionale degli Stati Uniti ha superato per la prima volta nella storia i 35.000 miliardi di dollari. Lo riporta la Tass.

“Washington continua a bruciare enormi quantità di denaro nel fuoco del conflitto ucraino, mentre oggi è stato annunciato che il debito nazionale ha superato il massimo storico di 35mila miliardi di dollari”, ha sottolineato l’ambasciatore, commentando l’annuncio di Washington di una nuova pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina per un totale di circa 1,7 miliardi di dollari.

“Si può solo immaginare quanto bene avrebbe potuto fare il denaro versato al regime neonazista e terrorista di Kiev se fosse stato speso per scopi pacifici, obiettivi di sviluppo e sforzi per risolvere numerosi problemi sociali ed economici interni negli Stati Uniti. “, ha aggiunto Antonov.

“Chiaramente, questo non è ciò che i circoli dominanti degli Stati Uniti intendono fare. Sono completamente bloccati nel passato, combattuti tra il concetto di ‘Ucraina entro i confini del 1991’, che non esiste e non esisterà mai – e la vana speranza di infliggere una sconfitta strategica contro la Russia”, ha osservato il diplomatico.

“Le forniture di armi americane a Kiev non possono cambiare la situazione sul campo di battaglia; prolungheranno solo il conflitto, portando a più vittime, anche tra i civili”, ha aggiunto Antonov. “Tuttavia, i mercanti di profitto che guadagnano con i preparativi militari e mettono i propri interessi al di sopra degli interessi dei paesi e dei popoli non se ne preoccupano”.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato lunedì che il debito nazionale lordo ha superato il livello record di 35.000 miliardi di dollari il 29 luglio. Nel frattempo, il Pentagono ha annunciato ulteriore assistenza in materia di sicurezza all’Ucraina per un valore di 1,7 miliardi di dollari, compresi 200 milioni di dollari provenienti dall’autorizzazione di un Consiglio presidenziale. Pacchetto della Drawdown Authority e un pacchetto del valore di 1,5 miliardi di dollari in fondi dell’Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell’Ucraina.