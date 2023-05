Amministrative: al centrodestra 4 città, 2 al centrosinistra ma non c’è l’effetto Schlein. Il resto ai ballottaggi del 28 e 29 maggio

Il primo turno delle amministrative ha sancito che nel PD non c’è stato l’effetto Schlein: il centrodestra prende quattro città, il centrosinistra due . Il resto nei ballottaggi del 28 e 29 maggio

Nel primo turno il centrodestra vince a Latina, Sondrio, Treviso e Imperia, mentre il centrosinistra conferma i sindaci di Brescia e Teramo. Non decolla il M5s che continua a perdere. Ballottaggio per una manciata di voti a Pisa . Nelle precedenti elezioni il centrodestra ebbe 8 capoluoghi, il centrosinistra 5.Affluenza in calo: nei 595 comuni ha votato il 59,03% il -2,19% in meno rispetto alla tornata precedente.

Il 28 e 29 maggio ci saranno ballottaggi tra centrosinistra e centrodestra nei comuni di Ancona, Brindisi, Vicenza, Pisa Siena.

Pisa al ballottaggio per 15 voti. A Pisa Michele Conti (centrodestra) ha mancato la vittoria al primo turno per soli 15 voti.

I dati per ogni partito

Il Partito Democratico

Il primo turno delle elezioni comunali 2023 vede il Pd primeggiare in 7 dei 13 comuni capoluogo.

FdI

Fratelli d’Italia è sempre il primo partito nella coalizione di centrodestra eccetto a Treviso, Massa e Brindisi. FdI fa il vuoto a Latina raggiungendo il 28,7% dei voti. Bene anche ad Ancona (18,6%), Terni (18%) e Brescia (16,5%)

M5S

Male il Movimento 5 Stelle che supera il 5% dei voti solo a Terni e Brindisi.

Lega

La Lega è il primo partito a Treviso con il 17,3%. Va in doppia cifra anche a Latina (12,1%), Massa (11,6%) e Pisa (10,3%). Va detto che a Imperia l’ex ministro dell’Interno Scajola ha vinto con delle liste civiche senza i tradizionali simboli di FdI, Lega e FI. Nei comuni del nord di Brescia, Sondrio e Vicenza FdI sopravanza la Lega.

Forza Italia

Forza Italia va in doppia cifra a Brindisi (12,2%) e Latina (10,3%). Resta sotto il 5% a Brescia, Sondrio, Siena, Pisa, Vicenza, Massa e Ancona.

Il Movimento 5 Stelle va male e supera il 5% solo a Terni (6,6%) e Brindisi (5%). Resta sotto il 3% a Brescia, Imperia, Siena, Treviso, Vicenza, Massa e Teramo. Il partito di Giuseppe Conte ha contribuito alla vittoria del centrosinistra a Teramo con il 2,3% ma non a quella di Brescia, dove ha corso con un proprio candidato e ha ottenuto l’1,4% dei voti di lista.

Verdi-Sinistra

Alleanza Verdi-Sinistra supera il 5% dei voti a Brindisi (7,2%), Vicenza (5,3%) e Pisa (5%), dove il 28 e 29 maggio ci saranno i ballottaggi tra centrodestra e centrosinistra. Avs a Brindisi ha corso al primo turno con un proprio candidato senza allearsi con il centrosinistra.

Azione-Iv-Piu’ Europa

I voti di Azione-Iv-Piu’ Europa a Brescia (7%) sono decisivi per la vittoria del centrosinistra al primo turno. L’ex ministra Mariastella Gelmini è nata a Leno, nel bresciano.

L’ex ministro centrista Mario Baccini guida il centrodestra alla vittoria al primo turno a Fiumicino, strappando il comune al centrosinistra