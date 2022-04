Amministrative. Messina accelera: Dal minigolf alla Perriera fino alla “maratona” per incontrare i saccensi

La campagna elettorale di Ignazio Messina entra nel vivo avviando una “maratona” che attraverso tappe di 1km al giorno per le vie di Sciacca vuole portare il candidato tra i cittadini e le mille problematiche di un territorio abbandonato da anni. E dal Parco ai Caduti di Nassiriya alla Perriera promette: “Qui riqualificheremo facendo un minigolf e installando parco giochi anche per bimbi disabili”

Ha avuto luogo questo pomeriggio, nella decadente cornice del parco dedicato ai caduti di Nassiriya, la conferenza stampa della “Lista Messina”, compagine che fa direttamente capo al candidato a Sindaco di Sciacca Ignazio Messina.

Una candidatura che, inutile negarlo, raccoglie nuove forze di giorno in giorno e che dopo aver presentato già le tre liste “Sciacca Venti Ventidue”, “Sciacca Terme Rinasce” e “Onda”, oggi si è presentata con vecchi e nuovi amici: dagli ex assessori Raimondo Brucculeri e Alfonso Cutruneo che mai hanno dimenticato Messina, all’ex M5S Clelia Catanzaro fino a Franco Lo Bue, storico dirigente della sinistra saccense che non ha certo bisogno di presentazioni.



Una presentazione, quella di questo pomeriggio, in cui anche a causa del luogo scelto, non si è potuto non evitare di ripetere per l’ennessima volta lo stato di degrado in cui versa la città e che certamente lo stesso “Giardino del Mediterraneo” – che pareva più essere uno spazio incolto ed abbandonato – ha dimostrato più di ogni arguta argomentazione espressa dagli oratori.

Proprio per questo Messina ha annunciato un progetto di riqualificazione dell’area – che nel 1996 era stata interessata da un precedente progetto dell’allora giunta guidata Messina – che prevede, tra le altre cose, la creazione di un campo da bocce, uno da minigolf e un parchetto giochi attrezzato per essere fruito anche dai bimbi disabili: “Questo vogliamo fare, – ha spiegato Messina – rendere nuovamente bella la nostra città. Vogliamo rendere migliore il parco coinvolgendo il quariere ed i cittadini, perché questo spazio è loro, non di chi amministra”.

Ma oggi Messina, dimostrando di essere entrato nel vivo della sua campagna, ha presentato anche la “maratona” che a partire da domani al porto di Sciacca e con tappe di 1 chilometro al giorno a piedi, ha in programma di far incontrare “strada per strada” il candidato sindaco con i cittadini per un confronto utile a metterlo a conoscenza delle mille problematiche che attanagliano anche le realtà meno conosciute del territorio.