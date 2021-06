Amministrative: nasce “Sciacca Venti Ventidue” da Bellanca, Mandracchia e Settecasi

Si è costituita a Sciacca l’associazione “Sciacca Venti Ventidue”. Il sodalizio intende sostenere, mettendo al centro la primaria esigenza di dare voce alle istanze della collettività saccense, la partecipazione all’attività politica e alle iniziative socio-culturali

L’associazione, lo scorso quattro giugno, si è riunita in assemblea costituente alla presenza di Filippo Bellanca, Michele Errante, Maurizio Grisafi, Paolo Mandracchia, Irene Pumilia e Gioacchino Settecasi nominando gli organismi di rappresentanza ed eleggendo all’unanimità come presidente e coordinatrice dell’associazione Irene Pumilia.

“Venti Ventidue” ha tra le sue finalità quella di ridare primato alla Politica, ripartendo dall’impegno e dal senso civico, operando le scelte per il conseguimento del Bene Comune in cui ciascuna persona possa trovare realizzazione mettendo a frutto le proprie capacità e competenze per l’interesse della collettività. L’associazione, promuoverà ogni attività politica culturale, ricreativa e sociale tendente al coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, culturale e amministrativa del territorio in attuazione dei valori della democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà e sussidiarietà.



Obiettivo condiviso da tutti gli aderenti è ridare forte centralità e dignità alle Istituzioni che rappresentano il fondamento della democrazia e il presupposto per l’affermazione della giustizia e della pace sociale.

La costituzione di “Venti Ventidue” è soltanto il punto di partenza di un progetto che punta alla condivisione e alla partecipazione della vita politica e sociale di Sciacca.

Nei prossimi giorni, sarà convocata una conferenza stampa per spiegare le ragioni della nascita di Venti Ventidue .