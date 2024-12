Anche i polacchi vogliono la fine della guerra ucraina: “Il 55 % vuole pace anche a prezzo di concessioni alla Russia”

Lo scrive oggi la testata polacca Gazeta Wyborcza: pure i cittadini polacchi dei russofobi Tusk e Duda vogliono vedere finire la guerra in Ucraina, poco importa se Kiev dovrà cedere territori

Che non corra buon sangue tra Polonia e Russia è fatto ormai noto, rivalità nazionali fortissime riacuitesi dopo il passato nella sfera sovietica e il nuovo schieramento occidentale di Varsavia sono cosa ovvia. Proprio per questo fa notizia che più della metà dei polacchi, ben il 55%, ritiene che la guerra in Ucraina dovrebbe finire subito, anche se l’Ucraina dovrà rinunciare a parte del suo territorio o parte della sua indipendenza. Lo riferisce oggi la testata polacca Gazeta Wyborcza, citando l’ultimo sondaggio CBOS. A settembre scorso, a favore della pace era un “più limitato” 39% degli intervistati.

CBOS ha osservato che ora, per la prima volta dallo scoppio della guerra, l’opinione prevalente in Polonia è che è necessario sforzarsi principalmente di porre fine al conflitto e arrivare alla pace, anche se l’Ucraina dovrà rinunciare a parte del suo territorio o all’indipendenza; questo parere raccoglie ben il 55% degli intervistati che è aumentato con il passare del tempo, da inizio guerra: a settembre di quest’anno il 39% degli intervistati era di questo parere, mentre nell’aprile 2022 era appena il 26%. Solo il 31% degli intervistati, cioè meno di un polacco su tre, ritiene ora che lo scontro armato dovrebbe continuare senza offrire a concessioni alla Russia. Da notare che anche in questo caso, l’intransigenza dei polacchi è cambiata con il proseguio della guerra: nell’aprile 2022 ben il 59% era sicuro della soluzione militare, a settembre di quest’anno gli interventisti erano invece già scesi al 46%. Il 14% degli intervistati non ha espresso un’opinione sull’argomento.