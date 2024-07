Anche la CNN parla della mancanza d’aqua in Sicilia che allontana i turisti e mette una foto di Sciacca in copertina

La mancanza d’acqua fa finire la Sicilia, in particolare la provincia di Agrigento, rappresentata in copertina con una bella foto di Sciacca vista dal porto, niente meno che sulla prestigiosa CNN americana

Noi di Fatti & Avvenimenti ci occupiamo di notizie nazionali ed internazionali e per avere fonti attendibili su ciò che pubblichiamo, siamo obbligati a cercare sui prestigiosi giornali di tutto il mondo. Ma oggi quando abbiamo visitato la CNN, siamo rimasti basiti nel vedere la foto della città di Sciacca tra le notizie in prima pagina.

Sicuramente un qualcosa di piacevole, abbiamo quindi letto l’articolo a firma di Antonia Mortensen – che abbiamo interamente tradotto per voi – scoprendo il motivo dell’interessamento della CNN, non la solita mafia (fortunatamente) ma la mancanza d’acqua che affligge e affliggerà la Sicilia ed in particolare la provincia di Agrigento per almeno tutta questa estate.

DI SEGUITO IL LUNGO ARTICOLO INTERAMENTE TRADOTTO

Questo hotspot italiano per le vacanze sta allontanando i turisti perché è a corto di acqua

Situata in cima a una collina nell’isola italiana della Sicilia, Agrigento è un paradiso turistico. Sotto le strutture archeologiche e le reliquie della Valle dei Templi si trova un antico sistema di acquedotti labirintici che ancora oggi catturano l’acqua.

Ma l’acquedotto, e altri costruiti in tempi moderni, stanno funzionando così a secco che i piccoli hotel e pensioni della città e della vicina costa sono costretti ad allontanare i turisti. Non hanno abbastanza acqua per garantire ai propri ospiti un wc con lo scarico o una doccia dopo una giornata fuori nella calura estiva.

La Sicilia ha iniziato ad applicare restrizioni sull’acqua a febbraio, quando la regione ha dichiarato lo stato di emergenza a causa di una implacabile siccità. Le infrastrutture che perdono e invecchiano non hanno fatto altro che peggiorare le carenze, che hanno colpito allo stesso modo il turismo e l’agricoltura, due settori cruciali per l’economia siciliana.

Il razionamento è in atto per oltre 1 milione di persone in 93 comunità. Alcuni sono costretti a ridurre il consumo di acqua fino al 45%. Ciò significa che i rubinetti si seccano secondo il programma e nella maggior parte dei luoghi l’erogazione viene interrotta completamente durante la notte. Avere abbastanza acqua da bere è una questione di organizzazione durante la giornata.

Su TripAdvisor e altri forum di viaggio, i turisti si chiedono se valga la pena visitare le aree colpite della Sicilia. Gli hotel avvertono i clienti di potenziali carenze e stanno aiutando i visitatori a riprenotare altrove sull’isola dove le restrizioni sono meno severe o non in vigore.

Al bed and breakfast (B&B) Le Cinque Novelle nel centro di Agrigento, dove le restrizioni sono severe, i proprietari hanno messo filtri sulle docce e sui lavandini per risparmiare quanta più acqua possibile. Ma i loro ospiti spesso si lamentano.

«Giustamente, la gente ci chiede rassicurazioni prima di venire, ma non sappiamo cosa dire», ha detto alla CNN Giovanni Lopez, proprietario del B&B. “La situazione si ripercuote rapidamente su tutto il settore della ricettività turistica, rischiando gravi conseguenze economiche, dato che il turismo è un settore su cui fanno affidamento quasi tutti in questa parte della Sicilia”.

La Regione Siciliana ha chiesto a Roma sussidi per importare acqua dalla terraferma, ma non c’è ancora un piano concreto per aiutare l’isola. L’ufficio del ministro italiano del turismo, Daniela Santanchè, non ha risposto alla richiesta di commento della CNN, ma ad aprile ha affermato che la Sicilia dovrebbe cercare di dilatare la stagione turistica ed evitare di concentrarsi esclusivamente sull’estate, quando i problemi idrici peggiorano.

Le estati in Sicilia stanno diventando insopportabili per molti.

L’anno scorso l’isola è stata colpita da gravi incendi che hanno costretto i turisti a evacuare o a rinviare le loro visite. Ora la carenza d’acqua causata dalla siccità è un’altra preoccupazione.

Il cambiamento climatico causato dall’uomo sta riscaldando l’Europa più velocemente di qualsiasi altro continente, e la Sicilia si trova proprio al centro di questo cambiamento. È qui che il record di temperatura in Europa è stato infranto nell’agosto 2023, quando la città di Siracusa ha toccato i 48,8 gradi Celsius (119,8 gradi Fahrenheit).

Anche altre parti d’Italia stanno attraversando un periodo di siccità, ma solo quella della Sicilia è considerata “estrema”, il livello più alto, secondo l’Istituto Nazionale per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Meno di un quarto della pioggia normale è caduta durante l’inverno sull’isola, lasciando circa il 20% delle falde acquifere sotterranee in uno stato di “scarsità d’acqua”, secondo l’ISPRA. A febbraio, il governo regionale ha dichiarato lo “stato di crisi ed emergenza idrica” per l’irrigazione e il consumo di acqua potabile ad Agrigento e in altre quattro province, che durerà almeno fino alla fine dell’anno.

Marco Maccarrone, proprietario del ristorante Caico Trattoria e Cantina ad Agrigento, afferma che l’isola è stata lasciata a combattere per se stessa.

“La stagione estiva è alle porte e siamo preoccupati. Nessuno ci ha dato soluzioni alternative alle cisterne d’acqua che ci paghiamo noi stessi”, ha detto alla CNN. “Questo rischia di distruggere l’unica risorsa che abbiamo: il turismo”.

Maccarrone vive da 20 anni nel centro storico di Agrigento e lamenta che il flusso dell’acqua è dolorosamente lento.

“In mezz’ora non possiamo riempire un solo recipiente”

Gli alberghi sono obbligati ad avere una certa quantità di riserve idriche rispetto alla loro capacità, ha spiegato Nicola Farruggio, presidente della Federazione Alberghiera Siciliana, il che significa che hanno dovuto acquistare anche l’acqua dalla terraferma. Ma le strutture più piccole, compresi gli hotel a conduzione familiare e i B&B, spesso non hanno modo di immagazzinare abbastanza per soddisfare i requisiti. E se si trovano all’interno di un edificio residenziale, sono soggetti al rigido razionamento condominiale, per cui semplicemente non possono garantire l’acqua agli ospiti.

Francesco Picarella, capo della Federazione alberghiera di Agrigento, che possiede anche un albergo nel centro della città, afferma che anni di governo inefficace hanno peggiorato le cose. Si parla di ricostruire la rete idrica dal 2011, ma i progressi sono stati pochi, ha spiegato.

“Il problema di oggi è il risultato di una politica fallimentare di gestione dell’acqua che va avanti da 20 anni”, ha affermato. “Gli hotel che hanno le proprie riserve in qualche modo compensano; i B&B del centro storico sono in estrema difficoltà”.

Ha detto che i bacini idrici si stanno prosciugando a causa della mancanza di pioggia ma anche di perdite.

In risposta alla richiesta di commento della CNN, l’ufficio del governo regionale siciliano ha citato uno studio che delineava i piani del governo per perforare nuovi pozzi, costruire altre condutture e riportare in funzione gli impianti di desalinizzazione ormai obsoleti. Il rapporto afferma inoltre che la Sicilia non ha ricevuto fondi sufficienti da Roma per realizzare i suoi piani.

La federazione locale dei B&B ha affermato che “avrebbe dovuto essere un anno d’oro” per Agrigento, che nel marzo dello scorso anno è stata nominata Capitale italiana della cultura per il 2025, un riconoscimento che in genere attira più turisti. “Invece il passaparola sulla crisi idrica può rovinare la stagione”.

Stava appena iniziando a vedere un aumento. Secondo Picarella, nel 2023 il numero dei visitatori è aumentato del 24% rispetto all’anno precedente.

Il ministero del turismo dell’isola ha affermato che la Sicilia si aspetta di vedere oltre il 2% di visitatori in più rispetto allo scorso anno, dopo che molti hanno rinviato i loro viaggi a causa degli incendi.

“La gente vede questa destinazione con molto interesse”, ha detto Picarella. “Quest’estate aspettiamo un numero maggiore di vacanzieri e ogni giorno dobbiamo inventare un modo per andare avanti”.

Il tempo a disposizione è scaduto

La situazione è altrettanto disastrosa per gli agricoltori. In una fattoria biologica vicino a Caltanissetta, nella Sicilia centrale, a circa 50 chilometri a nord-est di Agrigento, le capre bevono un fango fangoso dove una volta c’era uno stagno. Luca Cammarata, proprietario dell’azienda agricola, ha affermato che la siccità fa sì che anche l’erba per il pascolo scarseggi. Non ha mai visto la Sicilia così arida.

La mancanza d’acqua ha fatto sì che agricoltori come Cammarata si trovassero di fronte a una scelta devastante: abbattere le loro mandrie o lasciarle morire di fame o disidratazione.

Anche i coltivatori di agrumi vedono le loro famose arance siciliane avvizzire sui loro alberi a causa della mancanza d’acqua. I serbatoi utilizzati per l’irrigazione intorno all’Etna, dove vengono coltivate le arance, ora contengono circa la metà della quantità di acqua rispetto al solito. Se non ci saranno piogge estive, scenderanno intorno al 25%, secondo l’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, un’agenzia governativa.

Lo sviluppo eccessivo dei centri urbani e delle coltivazioni di agrumi e grano ha ridotto le zone umide naturali del 20%, peggiorando il problema, ha affermato ANBI.

Il presidente regionale della Sicilia, Renato Schifani, ha affermato che le perdite dell’isola – tra raccolti, bacini artificiali vuoti e bestiame morente – hanno già superato il miliardo di euro. Ciò non prende nemmeno in considerazione la potenziale perdita di dollari del turismo perché i turisti che non possono accedere all’acqua in una parte dell’isola riprenotano in altre.

Ma per le comunità in luoghi come Agrigento, le perdite sono devastanti.

La situazione è altrettanto desolante per Cammarata, che afferma che tutto il suo sostentamento – le sue 300 capre, 160 capi di bestiame e l’attività lattiero-casearia – è a rischio.

“Il consorzio garantiva la rotazione dell’acqua ogni cinque o sei giorni”, ha detto, riferendosi a un gruppo rappresentativo degli agricoltori. “Ora non possono più dirci se e quando apriranno i rubinetti”.

Le soluzioni sono complicate, anche per un’isola circondata dall’acqua. I tre impianti di desalinizzazione che potrebbero pulire l’acqua di mare della Sicilia per uso potabile, igienico-sanitario o per l’irrigazione sono chiusi da più di 10 anni. Riportarli online o perforare nuovi pozzi richiederà tempo.

E il tempo è un’altra cosa che l’isola sta esaurendo.

Antonia Mortensen della CNN ha contribuito a questo rapporto.