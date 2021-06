Anche “Varenne”, il cavallo supercampione del trotto italiano stasera tifa per la Nazionale

L’orgoglio dell’ippica italiana alla veneranda età di 26 anni è ancora attivo e ci da dentro lavorando come stallone

Dal centro ippico Equicenter dove ora vive Varenne ci tengono all’orgoglio italiano nello sport, dall’ippica al calcio. Fanno sapere che questa sera sosterranno gli atleti azzurri e il Mister Roberto Mancini .

Varenne è ancora ritenuto il migliore trottatore di tutti i tempi. Ha vinto di tutto, dal Gran Premio delle Nazioni nel 1999 al Prix d’Amérique, solo per citare 2 fra i più prestigiosi titoli ippici internazionali.

Varenne ha 26 anni, un’età che per un cavallo è avanzatissima e, nonostante ciò, prosegue la sua carriera stalloniera e si mostra in forma smagliante come testimoniano queste foto.