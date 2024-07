Ancora 48 ore per Von der Leyen per garantirsi i voti per il bis: parla con Left e esclude Orban, resta l’incognita Meloni

“A 48 ore dalla fine”, non è il titolo di un film ma il tempo a disposizione rimasto alla presidente della Commissione europea per riuscire a mettere insieme i voti per la riconferma che non sembra più così scontata

Giovedì alle 13 gli eurodeputati eletti saranno chiamati al voto decisivo. La presidente uscente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, cerca la riconferma e in queste ore sta avendo incontri con tutte le formazioni, tranne che con “I Patrioti” del premier ungherese, Viktor Orban, attualmente presidente di turno.

Von der Leyen sulla carta conta su una maggioranza di 399 voti, per la riconferma ne basterebbero 361, ma sa benissimo per esperienza, che c’è l’incognita dei dei franchi tiratori stimata in un 15%, ma che potrebbero essere di più . Diventa indispensabile guardare ai Verdi, alla destra e Giorgia Meloni, che dispone dei 24 eurodeputati di Fratelli d’Italia che potrebbero essere decisivi da un lato o dall’altro.

La presidente del Consiglio italiana in cambio dei suoi voti, chiede una vicepresidenza e un portafoglio di peso per l’Italia all’interno del prossimo esecutivo europeo: quello del commissario alla concorrenza da affidar a Raffaele Fitto, ma è un obiettivo difficile, si tratta di uno dei posti più ambiti, ma che se arrivasse consentirebbe all’Italia di avere un ruolo privilegiato nella gestione di dossier spinosi, balneari in primis. Sul tavolo restano altre opzioni come le deleghe al mercato interno, al bilancio e agli affari economici, quest’ultima è stata per 5 anni nelle mani di Paolo Gentiloni.

Von der Leyen, oggi incontrerà Meloni per trattare, ma non sarà una trattativa facile. La presidente della Commissione europea in queste ore sta incontrando tutti da destra a sinistra ed evidentemente sta promettendo qualcosa a tutti nel tentativo di accontentare tutti, ma così rischia di “scontentare” tutti, difficile che ciò che va bene ai verdi, tipo le riforme green, vadano bene alla destra, o viceversa il tema migranti della destra vada bene alla sinistra.

Sullo sfondo quello che ormai è uno scontro a tutto campo con Orban: “Abbiamo visto le sue missioni a Mosca e Pechino e la risposta russa con il bombardamento dell’ospedale pediatrico. Quella non può essere considerata una missione di pace”, aveva tuonato – secondo quanto trapelato da alcune fonti presenti in aula – rivolgendosi agli eurodeputati della Sinistra.

Contro Orban ha deciso iniziative senza precedenti, annunciando. che i suoi commissari non parteciperanno ai consigli informali che si tengono in Ungheria da qui alla fine della presidenza (31 dicembre) – a rappresentare l’esecutivo europeo saranno gli alti funzionari – e ha annullato la tradizionale visita del Collegio che doveva tenersi al rientro dalla pausa estiva. Nel calendario della presidenza ungherese era segnata già per la prima settimana di luglio.

La decisione – poco democratica verso chi la pensa diversamente – è arrivato dopo le anticipazioni secondo cui l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell, sta valutando di trasformare il consiglio informale Gymnich (che riunisce ministri Esteri e Difesa) in programma a fine agosto a Budapest in un Consiglio formale che quindi si terrebbe a Bruxelles. Una certificazione del boicottaggio anti democratico.

Von der Leyen, sempre rivolgendosi alla sinistra ha detto: “Lo so che che la vediamo in maniera diversa su tante cose, ma voi siete pro-Ue, pro-Ucraina e pro-Stato di diritto”, ha affermato lasciando intendere la possibilità di lavorare insieme. “Quando sono uniti gli europei possono scavalcare le montagne”. Infine ha rassicurato su particolare richiesta del Movimento cinque stelle che “non ci sarà alcuna collaborazione strutturale con l’Ecr”.

Questo accontentare tutti che fa sembrare la presidente della Commissione europea una specie di “Orsetto abbraccia tutti”, può alla fine scontentare tutti. Giovedì alle 13 avremo la risposta.