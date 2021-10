Ancora Allerta Meteo Rossa e Arancione su tutta la Sicilia: ecco cosa si prevede

La Protezione civile regionale della Sicilia ha nuovamente emesso un bollettino meteo con allerta “Rossa” per quasi tutta la parte orientale dell’isola

Ancora allerta Rossa le province di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa, allerta Arancione per il resto della Sicilia, dove però si registra che in molti paesi le scuole, domani, saranno regolarmente aperte.



La situazione in particolare prevede:

Lunedì 25 Ottobre 2021:

Livello di Allerta “ROSSO” (ALLARME) Zone: A, I ( Rischio Idrogeologico E Idraulico Per Temporali)

Livello di Allerta “ARANCIONE” (PREALLARME) Zone: B, C, D, E, F, G, H

Martedì 26 Ottobre 2021

Livello di Allerta “ROSSO” (ALLARME) Zone: A, F, G, H, I (RISCHIO Idrogeologico e Idraulico per Temporali)

Livello di Allerta “ARANCIONE” (PREALLARME) Zone:B, C, D, E (RISCHIO Idrogeologico e Idraulico per Temporali)

E’ quanto riporta l’Avviso Regionale di Protezione Civile per il Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico N. 21298 valido dalle ore 16:00 25-ott-2021 fino alle ore 24:00 del 26-ott-2021.

Attese forti mareggiate lungo le coste esposte, precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Come sempre si raccomanda la massima prudenza e di mettersi in viaggio solo in caso di necessità, anche in considerazione di possibili interruzioni dovute ai danni di questi giorni.

