Ancora attacchi alla Centrale di Zaporizhia. Russia: “Kiev fa terrorismo nucleare, vogliamo ispezione AIEA”

La portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova rispedisce al mittente le accuse: “Siamo noi ad aver voluto l’ispezione dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica

“Siamo convinti che un’ispezione dell’AIEA debba aver luogo, nonostante l’influenza distruttiva su questo processo da parte del regime di Kiev e di tutti coloro che lo sostengono e di coloro che utilizzano l’impianto nucleare come mero strumento di terrorismo”.

Lo ha detto oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, in un’intervista a “Voskresny Vecher”, programma di Vladimir Solovyov sul canale Tv Rossiya-1. Mosca spera infatti che la visita alla centrale nucleare di Zaporizhia da parte degli ispettori dell’AIEA – Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica – abbia finalmente luogo, nonostante “l’influenza distruttiva di Kiev”.



Zakharova non usa mezzi termini: “Ciò che il regime di Kiev sta facendo intorno alla centrale nucleare di Zaporozhye è terrorismo nucleare. Ovviamente, può essere fatto non solo da coloro che possiedono armi nucleari o bombe sporche, ma anche come vediamo ora”, ha sottolineato la portavoce, puntando il dito contro l’attività dei militari di Kiev che hanno anche bersagliato la centrale nucleare – danneggiandone alcune strutture – attualmente controllata dall’esercito russo con razzi, droni e anche con un obice M777 di produzione occidentale – una delle armi inviate dalla NATO -, di cui i russi vantano la distruzione.

La Russia rispedisce al mittente le speculazioni occidentali circa il non volere gli ispettori dell’AIEA: “Voglio che tutti ignorino le false notizie provenienti dall’Occidente secondo cui sarebbero riusciti a fare pressioni sulla Russia ad accettare l’ispezione. Non è vero. È una bugia.”

Al contrario, Zakharova ha sottolineato che è stata Mosca a insistere su tale ispezione: “Abbiamo chiesto un’ispezione. Inoltre, abbiamo ricevuto piena comprensione dall’AIEA e dal suo direttore generale. Ricordo l’incontro del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov con il direttore generale dell’AIEA diversi mesi fa. Ricordo numerosi contatti, telefonate e incontri personali tenuti dai nostri rappresentanti presso questa organizzazione. Gli sforzi diplomatici si sono concentrati sull’organizzazione dell’ispezione”, ha affermato.

Il New York Times ha riferito sabato che l’AIEA ha formato una missione, che dovrebbe visitare la centrale nucleare di Zaporizhia la prossima settimana.