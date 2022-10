Ancora bombardamenti russi su Kiev: colpita centrale elettrica, blackout in varie città

La capitale ucraina continua anche oggi ad essere un bersaglio di droni e missili russi, fortunatamente non in modo massiccio

Almeno tre attacchi russi sono arrivati questa mattina sugli impianti energetici di Kiev, ma diverse altre esplosioni sono state udite in città. A dirlo, il vice capo dell’ufficio presidenziale ucraino Kirill Timoshenko.

“Kiev. Tre esplosioni in strutture di infrastrutture energetiche”, ha scritto Timoshenko su Telegram. Le sirene dei anti-raid aereo stanno suonando in tutta l’Ucraina. Vari blackout di elettricità si registrano intato a Kiev e in altre regioni colpite da altri attacchi russi, riferiscono le autorità ucraine.

Due raid contro un impianto energetico a Zhytomyr, situato a ovest di Kiev, stanno causando interruzioni di corrente e acqua. Il sindaco di Zhytomyr, Serhii Sukhomlyn, ha affermato che la città sta subendo interruzioni di corrente. “La mattinata è iniziata con i raid su Zhytomyr. Ora non c’è elettricità o acqua in città”, ha commentato.