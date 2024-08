L’esercito russo ha confermato che i combattimenti nella regione di Kursk contro le forze ucraine continuano per il quarto giorno

Lo riporta Ria Novosti citando la Protezione civile. “L’esercito russo continua a respingere il tentativo delle forze ucraine di penetrare nella regione di Kursk”, ha fatto sapere il ministero della Difesa russo in una nota. “L’operazione per distruggere le formazioni dell’esercito ucraino continua”, ha dichiarato il ministero russo, assicurando che e truppe russe stanno fermando i raid ucraini. Secondo il bollettino di Mosca, il bilancio complessivo delle perdite dell’esercito nemico, in quattro giorni di offensiva, ammonta a 945 soldati uccisi e 102 mezzi militari distrutti.

Le forze armate russe stanno rafforzando la potenza di fuoco nel distretto di Sudzhansky nella regione di Kursk: “Le colonne che marciano verso le aree di missione includono sistemi missilistici a lancio multiplo BM-21 Grad, pezzi di artiglieria trainati, carri armati trasportati su reti da traino, veicoli cingolati pesanti, veicoli Ural e KamAZ”, ha precisato il dipartimento.